Окупанти розпродали майна Коломойського в Криму вже на понад $250 мільйонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов

Аксьонов планує виручити за нерухомість бізнесмена ще мінімум $336 мільйонів

Окупаційна влада Криму від продажу майна, що належало українському олігарху Ігорю Коломойському, в 2016 році виручила майже 1,5 млрд рублів (252,1 млн дол).

Як повідомляють «Крим.Реалії», було продано 6 об'єктів.

«За підсумком продажу об'єктів всі кошти передані людям», - написав у Фейсбуці глава окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов.

Представник окупаційної влади повідомив, що «робота в даному напрямку триває, вже складений перелік об'єктів, загальна сума реалізації яких має скласти 2 млрд рублів» (336 млн дол).

Він також зазначив, що «в даний момент застосовуються активні заходи по залученню додаткових штатних одиниць для прискорення цієї роботи».

У Криму в 2017 році планують виставити на торги «націоналізовані» заправки, співвласником яких є бізнесмен Ігор Коломойський, пишуть «Крим.Реалії» з посиланням на так звану міністра майнових і земельних відносин півострова Ганну Анюхину. Після «націоналізації» заправки використовувалися підприємством «Чорноморнафтогаз».

4 вересня підконтрольний Кремлю парламент Криму прийняв рішення про «націоналізацію» 111 об'єктів, розташованих на півострові. За інформацією так званого кримського керівництва, велика частина з них належала Ігорю Коломойському. У списках «націоналізованих» об'єктів опинилися: кілька десятків ринків у різних містах півострова, дитячі санаторно-оздоровчі комплекси в Євпаторії та Ялті, об'єкти незавершеного будівництва – в смт Кацівелі і рекреаційний комплекс пансіонату «Лазурний берег» в Алушті, також більше 30 АЗС в Сімферополі, Бахчисараї, Керчі, Ялті, Феодосії, Євпаторії, Красноперекопську та інших містах.