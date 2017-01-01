Окупанти звинувачують кримського активіста в екстремізмі за коментар в соцмережі

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Кримський активіст Ігор Мовенко

Активісту Ігорю Мовенку загрожує до 5 років позбавлення волі

Кримського активіста Ігоря Мовенка звинувачують за ч. 2 ст. 280 КК Росії (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності). Як повідомляє Кримська правозахисна група, Мовенко перебуває під підпискою про невиїзд.

«За цією статтею Ігорю загрожує до 5 років позбавлення волі. Кримінальну справу стосовно Ігоря Мовенка порушили за коментар, який він написав у групі «Крим-Україна» в соціальній мережі Вконтакте. Коментар був написаний влітку 2016 року і показував проукраїнську позицію Мовенка», – йдеться в повідомленні правозахисників.

Кримчанина Ігоря Мовенка 16 грудня 2016 року затримали і відвезли в управління ФСБ у Севастополі.

У мережі YouTube 9 вересня 2016 року з'явилося відео, зняте на місці події дружиною потерпілого. За її словами, Ігоря Мовенка побив чоловік через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед кримчанина.

Лікарі діагностували в Ігоря Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

У підконтрольному Кремлю Гагарінському районному суді Севастополя відбулося засідання, на якому Ігоря Мовенка оштрафували на дві тисячі рублів.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства з проханням застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.

Джерело: Крим.Реалії