Олігарху-втікачу Курченку направлено повідомлення про підозру

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Сергій Курченко

Курченко підозрюється у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, тощо

Олігарху Сергію Курченку складено та направлено повідомлення про підозру у створенні злочинної організації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

«Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом створення злочинної організації та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів у так званій «злочинній схемі Курченка». У вівторок, 30 травня, прокуратурою Одещини погоджено та направлено повідомлення про підозру колишньому голові спостережної ради групи компаній С. Курченку у вчиненні ряду злочинів, серед яких створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом тощо», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, складено повідомлення про підозру ще одному фігуранту злочинної організації, причетному до оборудок з паливом.

За даними слідства, вказані особи перебувають за межами України, у зв’язку з чим їх оголошено у розшук.

«Загалом у кримінальному провадженні наразі статус підозрюваних та обвинувачених мають 19 осіб. Серед них колишні керівники ПАТ «Одеський нафтопереробний завод», державні інспектори Одеської митниці, капітани, які здійснювали судозаходи до морських портів з метою маскування фіктивного вивезення нафтопродуктів, колишній керівник підконтрольної компанії та диспетчер цього підприємства», - зазначають у ГПУ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідче управління Головного управління Національної поліції в Одеській області.