ЗМІ: В оточенні Порошенка назвали, хто тепер стоїть за Курченком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Курченко

Самого Курченко ніколи не було і немає як самостійної фігури, - джерело

Український бізнесмен Сергій Курченко - підставна фігура російських силовиків для налагодження схем збуту з віджатих підприємств окупованого Донбасу, пише LIGA.net з посиланням на власні джерела з оточенні президента Петра Порошенка.

Повідомляється, що за «націоналізацію» на Донбасі відповідає силове крило Путіна - люди з орбіти глави ФСБ Олександра Бортнікова, на якого Заходом накладені санкції. За даними співрозмовника видання, підлеглі і пов'язані з ним силовики контролюють підставну особу на прізвище Курченко.

«Самого Курченко ніколи не було і немає як самостійної фігури. Як і раніше, він просто тряпчана лялька. Оскільки вибору йому ніхто не залишає, то через нього налагоджують схеми постачання сировини і продукції з окупованих територій Донбасу до Росії. Один із прикладів такого контролю - Харцизький трубний завод», - повідомило джерело з АП.

Крім того, він пояснив рішення росіян і їхніх людей з «Л/ДНР» видавити Ріната Ахметова з Донбасу і заборонити йому поставки гуманітарної допомоги цивільним на окупованій території.

«На Ахметова тиснули безпосередньо з Кремля через його підтримки політичних партій в Україні. Говорили: хочеш комусь платити - плати Опозиційному блоку, а краще взагалі не лізь в політику», - стверджує джерело.