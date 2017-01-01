Омелян передав НАБУ документи з доказами корупції в «Укрзалізниці»

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Глава Мінінфраструктури надав докази корупції в УЗ правоохоронцям

Документи з інформацією про зловживання та корупцію в ПАТ «Укрзалізниця» передано до правоохоронних органів. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі «5 каналу».

«В НАБУ ми передавали неодноразово різні документи. Я сподіваюся, що НАБУ нарешті завершить ті слідчі дії, які вони провадять ще з минулого року. Те саме, я сподіваюсь, завершить і СБУ. І вони знову ж таки зможуть сказати відкрито суспільству, що ось ми зробили свою роботу», – зазначив Омелян.

За його словами, Мінінфраструктури постійно взаємодіє з правоохоронними структурами. «Ті факти, які нам вдається встановлювати під час своєї роботи щодо можливих зловживань при закупівлях чи, можливо, зловживань при прийнятті тих чи інших рішень, ми так само передаємо оперативно до правоохоронних органів», – сказав він.

Як повідомлялось, Омелян передав прем’єр-міністру Володимиру Гройсману документи, де зафіксовано чіткі факти про фінансовий стан «Укрзалізниці».

Нагадаємо, 25 січня на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. Гройсман підтримав другого.

Омелян заявив, що в «Укрзалізниці» наймають «зручних людей», які виконують корупційні вказівки.