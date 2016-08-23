Міністр інфраструктури розповів, що передав у папці Гройсману



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На засіданні уряду очільник Мінінфраструктури передав Гройсману теку з чіткими документами щодо «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури Володимир Омелян передав прем’єр-міністру Володимиру Гройсману чіткі факти про фінансовий стан «Укрзалізниці». Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«У тій папці, що я сьогодні передав прем’єр-міністру, були чіткі факти. Чіткі факти про фінансовий стан «Укрзалізниці», про стан рухомого складу, про ті заходи, які були насправді вжиті, а не просто показані в презентації викривленими і приємними для людського ока. Цей фактаж потрібен прем’єр-міністру, щоб він глибше вникнув в проблему і зміг зробити незалежну оцінку ситуації, яка в нас сьогодні коїться», – заявив Омелян.

Нагадаємо, на засіданні уряду посварилися Омелян і Балчун. Гройсман підтримав другого.

Омелян заявив, що в «Укрзалізниці» наймають «зручних людей», які виконують корупційні вказівки.