Омелян про конфлікт з Бальчуном: Хтось піде у відставку

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Володимир Омелян

Хтось буде новий - або міністр, або голова «Укрзалізниці», заявив Омелян

Конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Бальчуном завершиться приходом або нового міністра, або нового голови «Укрзалізниці». Таку думку висловив Омелян на зустрічі з членами Європейської бізнес асоціації (ЄБА) у вівторок.

«Хтось буде новий - або міністр, або голова «Укрзалізниці», - сказав він.

На думку Омеляна, нинішня робота Бальчуна на посаді голови правління «Укрзалізниці» дискредитує ідею конкурсів і призначення високих зарплат керівникам держкомпаній.

Міністр повідомив, що в дискусії про позбавлення Мінінфраструктури повноважень щодо управління «Укрзалізницею» крапку ще не поставлено, і «постанову (Кабінету міністрів. - Ред.) не реалізовано».

Глава Мінінфраструктури привітав заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про необхідність незалежного аудиту «Укрзалізниці» та висловив сподівання, що цей аудит не призведе до затягування вирішення проблеми.

Омелян також підтвердив факт направлення ним подання на звільнення свого першого заступника Євгена Кравцова та порадив членам ЄБА тепер спілкуватися з Кравцовим уже як із неофіційною особою. «Більше в команді я його не бачу», - заявив міністр, уточнивши, що останньою краплею стало подання Кравцовим як головою наглядової ради «Укрзалізниці» позитивного звіту про діяльність компанії на засіданні Кабміну 25 січня, про який Омеляну не було повідомлено.

Як зазначалося, в публічному конфлікті між Омеляном і Бальчуном на цьому засіданні уряду прем'єр Гройсман підтримав голову «Укрзалізниці».

Джерело: Інтерфакс-Україна