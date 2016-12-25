Втрати від корупції на «Укразалізниці» за 2016 рік - не мільярд, а мільярди - Омелян

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Володимир Омелян

Міністр інфраструктури заявив, що Гройсман намагається переключити проблематику «Укрзалізниці» в особистісний конфлікт між ним і Балчуном

Міністр інфраструктури Володимир Омелян прокоментував ситуацію, що склалася навколо «Укрзалізниці» та його конфлікту із керівником «Укрзалізниці» Войцехом Балчуном.

«Цікаво слухати і читати, коли за відсутності відповідей на неприємні питання, Прем'єр-міністр і голова транспортного комітету ВРУ намагаються переключити проблематику Укрзалізниці в емоційний і особистісний конфлікт між мною і Балчуном.

У мене немає жодного особистісного конфлікту з Балчуном. Те, що з блискучого менеджера він вирішив стати низькокваліфікованим заробітчанином, якому платять грубі гроші українські платники податків - його особистий вибір. Мовчазна згода Уряду вже навіть не дивує», - прокоментував міністр.

Вже вкотре Омелян наголосив на корупції, що діється на «Укрзалізниці».

«З травня 2016 року по січень 2017 року через вкрай незадовільну роботу УЗ збиток економіки України - до 50 млрд. грн. Реформування провалене, процес корпоратизації зупинений. Міжнародна співпраця і транзит – зірвано», - зазначив міністр.

Крім того, за словами Омеляна, з запланованих капітальних інвестицій в 11,2 млрд грн виконано лише близько половини. Можлива нестача вагоніву 2017 році може сягнути 10 тис. одиниць.

За словами Омеляна, втрати від корупції на «Укрзалізниці» сягають не одного мільярда, а декількох мільярдів. «В травні 2016 року вже все було готово для створення паливної компанії «Укрзализниці», що дало б можливість напряму закуповувати дизель, бути повноцінним і незалежним гравцем на ринку, сформувати стратегічний запас. Нічого не зроблено! Натомість, продовжуємо стару історію: нафтотрейдер виграє тендер за «мінімальною» ціною, а потім підвищує іі спершу на 10%, а потім знову на 10%. І ціна стає максимальною», - зазначив Омелян.

Міністр підкреслив що питання «Укрзалізниці» обговорять на транспортному комітеті Верховної Ради.

Нагадаємо, у середу під час засідання Кабміну Омелян і Балчун обмінялися критичними висловлюваннями щодо їхньої діяльності на своїх посадах. Омелян розкритикував рішення Кабміну про передачу «Укрзалізниці» в підпорядкування уряду. Він заявив, що корпоратизація «Укрзалізниці» зупинилася, у той час як боротьба з корупцією в компанії не відбувається.

Голова уряду Володимир Гройсман вважає, що міністр інфраструктури Володимир Омелян не має експертних знань у залізниці. Омелян передав прем'єр-міністру Володимиру Гройсману факти корупції на «Укрзалізниці».