Омелян розповів, чому взяв на поруки Мартиненка

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Микола Мартиненко

Омелян розповів, що рішення про підтримку Мартиненку була прийнята керівництвом фракції

Коли постало питання підтримки Миколи Мартиненка, то це була однозначна позиція партії.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі на телеканалі ZIK.

«Скажу відверто, я був би дуже щасливий, якби міг займатися тільки реформами, своїм міністерством та розвитком галузі. Проте, на жаль, 70% свого часу я повинен зустрічатися з людьми, які мені абсолютно не потрібні для моєї роботи», – прокоментував Омелян свій візит на судове засідання до Мартиненка.

Коли постало питання підтримки Мартиненка, додає міністр, то це була однозначна позиція партії.

«Спочатку це було спілкування в кабмінівському чаті, потім було окреме запрошення. Це не було рішення однієї людини, це була зустріч міністрів з керівництвом фракції. Це було тяжке рішення, і абсолютно нерадісне для мене. Проте оскільки фракція мене висунула, то в той момент, коли вона звертається до мене за підтримкою, я маю допомогти», – зазначив Володимир Омелян.

На уточнююче запитання ведучої, міністр повідомив, що на зустрічі міністрів з керівництвом фракції не було міністра МВС Арсена Авакова, однак був присутній голова Народного Фронту Арсеній Яценюк.

Як повідомляв «Главком», САП подала апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду Києва, який відпустив на поруки колишнього народного депутата Миколу Мартиненка.

Раніше сьогодні Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).