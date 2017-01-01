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    Зона АТО: поранення отримали прикордонник і військовий

    • Сьогодні, 12:58
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    Загиблих серед бійців Збройних Сил нема

    За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, поранення отримали один військовий і один прикордонник.

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    Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув», - заявив Лисенко.

    При цьому, за його словами, поранення отримали один військовослужбовець і один прикордонник.

    Як повідомлялося, бойовики за добу 115 разів обстріляли сили АТО.

    Також у Дніпрі затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні».

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