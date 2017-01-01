Зона АТО: поранення отримали прикордонник і військовий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загиблих серед бійців Збройних Сил нема

За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні АТО жоден військовослужбовець не загинув, поранення отримали один військовий і один прикордонник.

Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець не загинув», - заявив Лисенко.

При цьому, за його словами, поранення отримали один військовослужбовець і один прикордонник.

Як повідомлялося, бойовики за добу 115 разів обстріляли сили АТО.

Також у Дніпрі затримали бойовика «ДНР» на прізвисько «Джоні».