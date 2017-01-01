Через обстріли бойовиків у Авдіївці пошкоджено ще два приватних будинки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога необхідна жителям

В результаті обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області пошкоджено два приватних будинки. Як повідомили в Покровському відділі поліції Донецької області, в п'ятницю, близько 20:00, під вогонь терористів потрапили будинки, розташовані в старій частині міста.

«В результаті прямого влучання снаряда постраждав будинок 2 по вул. Спортивній, а в будинку 3 на цій же вулиці осколками посікло фасад і вибило вікна», - йдеться в повідомленні.

У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога необхідна жителям.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в четвер внаслідок обстрілів Авдіївки Донецької області були пошкоджені школа та дитячий садок.

Також в результаті вечірнього обстрілу 2 березня бойовиками житлових кварталів Авдіївки вщент зруйновано декілька помешкань місцевих мешканців.

3 березня танковий снаряд бойовиків розтрощив багатоповерхівку в Авдіївці.

як повідомлялося, бойовики за три тижні розбомбили 328 будинків в Авдіївц.

Раніше жителі Донбасу подали 35 позовів з вимогою до уряду компенсувати зруйноване майно.