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    Через обстріли бойовиків у Авдіївці пошкоджено ще два приватних будинки

    • Сьогодні, 14:15
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    Правоохоронці документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога необхідна жителям

    В результаті обстрілу бойовиками міста Авдіївка Донецької області пошкоджено два приватних будинки. Як повідомили в Покровському відділі поліції Донецької області, в п'ятницю, близько 20:00, під вогонь терористів потрапили будинки, розташовані в старій частині міста.

    «В результаті прямого влучання снаряда постраждав будинок 2 по вул. Спортивній, а в будинку 3 на цій же вулиці осколками посікло фасад і вибило вікна», - йдеться в повідомленні.

    У постраждалому районі зараз працюють співробітники поліції. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, обходять будинки і з'ясовують, яка допомога необхідна жителям.

    За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, в четвер внаслідок обстрілів Авдіївки Донецької області були пошкоджені школа та дитячий садок.

    Також в результаті вечірнього обстрілу 2 березня бойовиками житлових кварталів Авдіївки вщент зруйновано декілька помешкань місцевих мешканців.

    3 березня танковий снаряд бойовиків розтрощив багатоповерхівку в Авдіївці.

    як повідомлялося, бойовики за три тижні розбомбили 328 будинків в Авдіївц.

    Раніше жителі Донбасу подали 35 позовів з вимогою до уряду компенсувати зруйноване майно.

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