Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
- Сьогодні, 17:59
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Фотографії було опубліковано самим рухом ОУН після ранішнього штурму офісу
Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві після ранішнього штурму офісу, здійсненого правоохоронцями. Фото було розміщено на сторінці руху в Facebook.
Згідно з оприлюдненою інформацією, члени організації змогли потрапити до офісу вже надвечір.
«Нарешті потрапили у штаб... розгромлений штаб. Усе всередині перевернуто, меблі та скло побиті. На підлозі плями від крові. Якась така демократія», – йдеться у повідомленні руху.
За даними ОУН, у затриманих активістів намагаються силоміць брати аналізи ДНК.
Нагадаємо, сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».
Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.