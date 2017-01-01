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    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН

    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка
    Фото: Добровольчий Рух ОУН / Facebook

    Фотографії було опубліковано самим рухом ОУН після ранішнього штурму офісу

    Добровольчий рух «Організація українських націоналістів» оприлюднив фотографії розгромленого офісу у Києві після ранішнього штурму офісу, здійсненого правоохоронцями. Фото було розміщено на сторінці руху в Facebook.

    Згідно з оприлюдненою інформацією, члени організації змогли потрапити до офісу вже надвечір.

    «Нарешті потрапили у штаб... розгромлений штаб. Усе всередині перевернуто, меблі та скло побиті. На підлозі плями від крові. Якась така демократія», – йдеться у повідомленні руху.

    За даними ОУН, у затриманих активістів намагаються силоміць брати аналізи ДНК.

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    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Оприлюднено фото розгромленого у Києві офісу ОУН
    Фото: Добровольчий Рух ОУН / Facebook

    Нагадаємо, сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

    Після цього поліція затримала 24 активістів Організації українських націоналістів за підозрою в хуліганстві. Під будівлею Печерського відділення поліції у столиці почався пікет.

    Національна поліція України Київ Друга світова війна активісти
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