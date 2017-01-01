Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
- Сьогодні, 16:23
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Станом на 15:10 там перебувало близько 50 протестувальників
Активісти Організації українських націоналістів продовжують пікетувати Печерське відділення поліції у столиці. За останнім повідомленням департаменту комунікації Національної поліції України, станом на 15:10 там перебувало близько 50 протестувальників. Про сутички жодних повідомлень немає.
Пікет під відділенням поліції почався після затримання 24 активістів ОУН. Їх підозрюють у хуліганстві.
Після цього стало відомо про затримання ще шістьох людей у Києві. За даними каналу «112 Україна», більшість із них було доправлено саме в Печерське відділення. Чи є затримані представниками ОУН, поліція поки що не уточнювала. Поліція повідомила, що цих людей було затримано за «опір правоохоронцям та використання забороненої символіки».
Сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».