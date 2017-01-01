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    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж

    • Сьогодні, 16:23
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    Пікет під&nbsp;Печерським відділком поліції
    Фото: Станіслав Груздєв / «Главком»
    Пікет під Печерським відділком поліції

    Станом на 15:10 там перебувало близько 50 протестувальників

    Активісти Організації українських націоналістів продовжують пікетувати Печерське відділення поліції у столиці. За останнім повідомленням департаменту комунікації Національної поліції України, станом на 15:10 там перебувало близько 50 протестувальників. Про сутички жодних повідомлень немає.

    Пікет під відділенням поліції почався після затримання 24 активістів ОУН. Їх підозрюють у хуліганстві.

    Після цього стало відомо про затримання ще шістьох людей у Києві. За даними каналу «112 Україна», більшість із них було доправлено саме в Печерське відділення. Чи є затримані представниками ОУН, поліція поки що не уточнювала. Поліція повідомила, що цих людей було затримано за «опір правоохоронцям та використання забороненої символіки».

    Сьогодні вранці активісти із заблокованого офісу ОУН у Києві кидали яйця, картоплю, пакети з фарбою і димові шашки в учасників ходи «Ніхто не забутий, ніщо не забуте».

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    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Що зараз відбувається під Печерським відділком поліції. Фоторепортаж
    Фото: Станіслав Груздєв / «Главком»

    активісти Україна
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