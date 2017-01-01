Оприлюднено диплом про вищу освіту Супрун

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Уляна Супрун

Раніше Уляна Супрун заявила, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація

Віце-спікер Верховної Ради України Оксана Сироїд оприлюднила копії диплому про вищу освіту виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

«Допомога тим, хто шукає і не спроможний знайти диплом про вищу освіту в.о. Міністра охорони здоров'я Уляни Супрун», - написала вона на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши документи.

Нагадаємо, колишній міністр та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій в інтерв’ю «Главкому» заявив, що сумнівається в професіоналізмі й компетентності Супрун, оскільки досі не бачив її диплому про освіту. «На моє депутатське звернення вона відповіла, що її диплом про освіту є таємницею, ні вона, ні уряд не надали мені копію цього диплома, інформацію про те, що він легалізований в Україні. Тому мені незрозуміло, чому вона займає це крісло (міністра охорони здоров’я – ред.). Є маса інших кандидатур», - зазначив Мусій.

19 січня під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Супрун заявила, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація.