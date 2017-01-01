Супрун із заступниками залишила засідання профільного комітету Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Супрун розповіла, чому не показує свій диплом про освіту

Сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та її заступники відмовилися відповідати на запитання народних депутатів щодо поставки медикаментів. Представники МОЗ посеред засідання встали і вийшли.

Так, нардеп Ольга Богомолець звернулася до Супрун із запитанням: коли буде здійснено поставки необхідних медикаментів?

У відповідь Супрун подякувала громадським організаціям, які підтримують її реформи, за те, що вони прийшли на комітет і додала: «Ми вже вичерпно відповіли на всі запитання і надіслали всім членам комітету, і так як ми не йдемо за порядком денним, я думаю, далі немає чого коментувати».

На цих словах вона підвелася і вийшла із залу разом зі своїми заступниками.

Також Супрун сказала, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація.

«Це не означає, що я не хочу показати, але декотрі персональні дані міністрів є інформацією, яку Міністерство не передає на публічні запити. Бо це є (інформація), де я живу. Вони знають, що я маю цей диплом. Я б не могла бути призначеною заступником міністра, якби в мене не було вищої освіти. Якщо ви подивитеся онлайн, ви в публічній доступності можете бачити і диплом, і свідоцтво», – сказала Супрун.

Нагадаємо, в профільному комітеті Ради скаржаться на Супрун, яка сховала контракти на закупівлю ліків.

Сьогодні Супрун заявила, що завдяки міжнародним закупівлям вакцин Україна заощадила 3 млн доларів.

Також МОЗ планує провести конкурс на посаду головного лікаря «Охматдиту».

Читайте також статтю «Главкома»: «Інфаркт української медицини. Чому лікар свариться з міністром?»