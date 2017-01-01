Опубліковані перші екзитполи на виборах президента Франції

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Фото: @emmanuelmacron Еммануель Макрон

Відповідно до екзитполів, лідером перегонів є Еммануель Макрон

Відповідно до перших екзитполів на виборах президента Франції їх лідером є незалежний центрист Еммануель Макрон. У нього 24% голосів виборців. Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на інформацію бельгійського телебачення.

На другому місці знахоодиться ультраправа Марін Ле Пен з 22%, далі з невеликим відставанням йдуть правоцентрист Франсуа Фійон і представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон.

Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.