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    Опубліковані перші екзитполи на виборах президента Франції

    • Сьогодні, 16:48
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    Еммануель Макрон
    Фото: @emmanuelmacron
    Еммануель Макрон

    Відповідно до екзитполів, лідером перегонів є Еммануель Макрон

    Відповідно до перших екзитполів на виборах президента Франції їх лідером є незалежний центрист Еммануель Макрон. У нього 24% голосів виборців. Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на інформацію бельгійського телебачення.

    На другому місці знахоодиться ультраправа Марін Ле Пен з 22%, далі з невеликим відставанням йдуть правоцентрист Франсуа Фійон і представник крайніх лівих сил Жан-Люк Меланшон.

    Нагадаємо, перший тур президентських виборів розпочався у Франції зранку у неділю. О 8 годині за місцевим часом (9-та година у Києві) були відкриті для голосування виборчі дільниці. Загалом вони працюватимусь до 19:00 за місцевим часом, проте деякі з них закриються о 20:00. На виборчих дільницях утворилися черги.

    Голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції на заморських територіях Франції розпочалося ще у суботу.

    телебачення Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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