Опубліковано останнє інтерв'ю Бориса Олійника

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком» Поет Борис Олійник

«Главкому» вдалось поспілкуватись з поетом в розпал його важкої хвороби

Опубліковано останнє інтерв’ю легендарного поета, Героя України Бориса Олійника, яке він дав «Главкому» в розпал його важкої хвороби.

Інтерв'ю за життя поета так і не було опубліковано. Борис Ілліч потрапив у лікарню, просив зачекати, коли зможе перечитати текст і додати ще своїх думок.

В інтерв’ю «Главкому» Олійник розказав про те, чому Україну не чекають в Євросоюзі, про свої відносини з Симоненко, та хто з українських президентів найбільше дбав про Україну.

Поет також прокоментував своє скандальне інтерв'ю російській «Литературной газете», де розкритикував ситуацію в Україні.

Довідка. Борис Олійник - депутат українського парламенту чотирьох скликань, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи, один із фундаторів Українського фонду культури. У травні-червні 1986 року поет одним з перших побував у Чорнобилі, звідки вів репортажі на Центральному телебаченні. З 2010 року очолював Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Усе своє життя Олійник був комуністом. За словами поета, він не розлучався з партією навіть у найважчі роки, тому що вважає комунізм найпередовішою ідеологією. Хоча одного разу Олійника з компартії таки виключили - за підтримку Помаранчевої революції, а Віктор Ющенко на 70-річчя поета зробив його Героєм України. Творчий доробок митця становить понад 40 книг віршів, есе і статей.

Прочитати останнє інтерв'ю Бориса Олійника «Путін воює за свій народ, а ми повинні воювати за свій» можна тут.

Нагадаємо, 30 квітня після важкої і тривалої хвороби помер український поет Борис Олійник.

Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким та колегам Бориса Олійника у зв’язку з його смертю.