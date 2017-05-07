Опублікували дані голосування на заморських територіях Франції, Макрон лідирує

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Фото: RFI Еммануель Макрон

У Північній Америці у Макрона найбільш відчутна перевага

У Франції першими проголосували мешканці заморських територій, і за попередніми даними, у другому турі лідирує Еммануель Макрон. Про це повідомило бельгійське видання Le Soir.



Згідно з даними, в Сен-Мартен Макрон отримав 63,3%, в Сен-Мартені - 67,6%, у Французькій Гвіані - 65%, а на острові Мартініка - 77,5%.



Його опонент, Марін Ле Пен, отримала 36,7% в Сен-Мартен, 32,4% - в Сен-Мартені, 35% - у Французькій Гвіані і 22,5% - на острові Мартініка.



У Північній Америці у Макрона ще більш відчутна перевага, в різних містах Канади і США він отримав від 90% до 95%, тоді як у Ле Пен цифри варіюються від 5% до 10%.

Зазначимо, сьогодні у Франції відбувається другий тур виборів президента Франції. Змагаються проєвропейський ліберал Еммануель Макрон і крайня права противниця Євросоюзу Марін Ле Пен. Дільниці для голосування відкрились сьогодні о 8 ранку за місцевим часом.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Як відомо, останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.