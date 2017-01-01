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    Поліція: церемонія відкриття «Євробачення» пройшла без правопорушень

    • Сьогодні, 03:16
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    Правоохоронець під час церемонії відкриття конкурсу
    Фото: Оксана Блищик, Нацполіція
    Правоохоронець під час церемонії відкриття конкурсу

    Наразі вже відновлено рух транспорту у столиці

    У Києві церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» пройшла без порушень порядку.

    Про це йдеться у повідоменні Нацполіції України у Twitter.

    Прес-секретар Нацполіції Оксана Блищик розповіла, що церемонія проходила під пильним наглядом правоохоронців,

    У поліції також додають що рух на центральних вулицях Києва, який перекривали через церемонію відкриття «Євробачення», вже відновлено.

    Як відомо, столичні правоохоронці задіяли гелікоптер під час масових заходів у Києві. Загалом для охорони громадського порядку силовики використовуватимуть три спеціально укомплектовані найсучаснішим обладнанням автомобілі та гелікоптер.

    Нагадаємо, у неділю в Києві пройшла урочиста церемонія червоної доріжки, якою пройшли делегації всіх 42 країн-учасниць цьогорічного «Євробачення». Традиційна для конкурсу на «Євробаченні» червона доріжка стартувала на площі Конституції перед Маріїнським палацом. Цього року вона є рекордно довгою – 265 метрів.

    Згодом із даху однієї з офіційних локацій «Євробачення-2017» –  Euroclub у небо учасники конкурсу запустили 42 прапори країн-учасниць. 

    Півфінали «Євробачення» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня.

    Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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