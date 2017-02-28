«Ощадбанк» ризикує втратити $60 млн кредиту Allseeds - ЗМІ

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Ощадбанк

В «Ощадбанку», як стверджують ЗМЫ, на повернення боргу не розраховують, і вже віднесли кредит до проблемних

«Ощадбанк» може не повернути кредит в сумі понад 60 млн доларів, виданий олієекстракційному заводу Allseeds в порту «Южний», оскільки підприємство останнім часом зазнає серйозних фінансових проблем. Про це повідомляє сайт «Лівий берег».

«Ситуація на заводі В'ячеслава Петрище дійсно складна, стверджують учасники ринку. На це вказують як падання обсягів доходів, так і перебої в розрахунках з постачальниками сировини. Але власник компанії, мабуть, вважає, що з керівництвом «Ощадбанку» можна домовитися. Андрій Пишний виступав на відкритті заводу в якості почесного гостя, для нього це піар-проект, а Петрище цим користується», - пише видання.

В «Ощадбанку», як стверджує «Лівий берег», на повернення боргу не розраховують, і вже віднесли кредит до проблемних. При цьому офіційно в держбанку проблему з кредитом «Allseeds» старанно замовчують.

«У 2013 році «Ощадбанк» відкрив підприємству кредитну лінію в 62 млн доларів, а незабаром збільшив її ще на 6 млн доларів. За інформацією банку, внесок державного банку в будівництво заводу В'ячеслава Петрище склав більше 70% від задекларованої вартості проекту. За три роки Allseeds зміг повернути лише 6 млн доларів боргу, термін погашення кредиту закінчується в травні наступного року. На думку експертів, причиною фінансових проблем підприємства стала неправильна бізнес-модель. У Петрище немає власної сировини, і він географічно відрізаний від сировинної бази МЕЗамі, що належать великим гравцям в Миколаєві і Одеської області», - зазначає видання.

«Найкраща модель бізнесу - самому сіяти і збирати соняшник, мати доступ до дешевих кредитів. Саме над цим сьогодні працюють транснаціональні компанії. У них, зрозуміло, більше можливостей придбати сировину і забезпечити завантаження переробних потужностей, щоб отримати більшу маржу. Ідеальний варіант - повністю переробляти зібраний урожай, безпосередньо працювати з сільгоспвиробниками, закуповувати у них сировину. При такій схемі бізнес буде розвиватися успішно. А Петрище не може планувати свою роботу. Завод побудував. Але для чого?» - розповідає генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан Капшук.

Як підкреслює видання, проблемний кредит Allseeds - це не перший провал Андрія Пишного на ринку переробки насіння соняшнику. У ситуації з банкрутством «Еллади», з якою «Укргазбанк» зумів вийти без втрат, «Ощадбанк» залишився ні з чим. При цьому чи то через недогляд, чи то зі злого наміру, але підлеглі Пишного навіть не заявили себе в перелік кредиторів і тепер програють черговий суд у цій справі.

На думку учасників ринку, «страусина» позиція «Ощадбанку» може закінчитися тим, що активи Allseeds через процедуру банкрутства опиняться у інших кредиторів. Оціночна вартість підприємства на сьогодні з урахуванням надлишку переробних потужностей в портах навряд чи перевищує залишок по кредиту.