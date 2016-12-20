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    Отруйний «Боярышник» у Росії забрав вже 58 життів

    • 20 Грудня, 19:01
    • Розсилка

    Ще три людини в Іркутську померли від отруєння контрафактною настоянкою

    Ще три особи померли від отруєння контрафактним «Боярышником» (настоянка глоду) в Іркутській області РФ, таким чином, загальне число загиблих зросло до 58 осіб, повідомляють «РИА Новости».

    Таку інформацію озвучила представник міністерства охорони здоров'я області Тетяна Шкурская.

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    «Померли ще три людини з числа 40 госпіталізованих. Таким чином, число померлих зросло до 58 осіб», – зазначила вона.

    Масове отруєння підробленим спиртовмісних засобом «Боярышник» відбулося в Іркутську на вихідних. Слідчі порушили кримінальну справу за статтею «виробництво, зберігання, збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки, що спричинили з необережності смерть двох і більше осіб». Встановлено склад зберігання контрафактної спиртовмісної продукції.

    Нагадаємо, у Білорусі обмежили продаж настоянок глоду, календули та валеріани в аптеках країни. Продаватимуть лише по одному флакону у руки. Продаж настоянок уночі заборонений.

     

     

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