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    У Росії знайшли два нелегальних цехи з виробництва отруйного «Боярышника»

    • 20 Грудня, 11:05
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    <p>На&nbsp;території&nbsp;садівництва&nbsp;&laquo;Шоста&nbsp;п'ятирічка&raquo;&nbsp;в&nbsp;Іркутську виготовляли сумнозвісний &laquo;Боярышник&raquo;</p>
    ТАСС

    На території садівництва «Шоста п'ятирічка» в Іркутську виготовляли сумнозвісний «Боярышник»

    Вівторок оголошено в Іркутській області днем жалоби

    У Росії виявили два нелегальних цехи з виробництва спиртовмісної продукції, яка могла стати причиною масового отруєння в Іркутську. Про це «Інтерфаксу» повідомив губернатор Іркутської області Сергій Левченко.

    «Два підпільних цехи виявлено правоохоронними органами. В одному знайдено пляшки з «Боярышником» і каністри з технічним спиртом», – повідомив Левченко.

    Він додав, що затримано сімох людей, причетних до організації підпільних цехів.

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    «Однак ми не повинні виключати, що рідина, яка викликала масові отруєння, була виготовлена за межами Іркутської області», – зазначив Сергій Левченко.

    Один з цехів розміщувався на території садівництва «Шоста п'ятирічка» в Іркутську, другий – у сусідньому місті Шелехов, на базі колишнього молокозаводу.

    Голова регіонального управління Росспоживнагляду Олексій Пережогін повідомив, що виробник, який викликав масові отруєння рідиною, зареєстрований у Санкт-Петербурзі.

    «Інформацію спрямовано до Росспоживнагляду по Санкт-Петербургу, оскільки виробник із цього міста», – зазначив Пережогін.

    Нагадаємо, масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. Потерпілих почали привозити у медустанови ввечері 17 грудня. За попередніми даними, всі вони вживали спиртовмісну рідину – парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн» «Боярышник». МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, а також антифриз, які містилися в концентраті, на упаковці засобу в складі значився етиловий спирт.

    Прес-секретар МОЗ Іркутської області Тетяна Лебедєва повідомила, що «загалом у лікарні доправлено 54 людини із симптомами отруєння, з яких наразі 28 померли. Загальна кількість загиблих становить 52 людини».

    Водночас джерело в силових структурах повідомило про смерть 54 осіб.

    У лікарнях залишаються близько 30 потерпілих, половина з яких у вкрай тяжкому стані.

    Напередодні заступник начальника муніципального управління МВС «Іркутське» Герман Братчиков повідомив, що в садівництві на території Іркутська виявлено нелегальний цех із виробництва спиртовмісних рідин і алкоголю, де було виготовлено концентрат для ванн «Боярышник», що викликав масове отруєння.

    Вівторок оголошено в Іркутській області днем жалоби.

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