У Росії знайшли два нелегальних цехи з виробництва отруйного «Боярышника»

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ТАСС На території садівництва «Шоста п'ятирічка» в Іркутську виготовляли сумнозвісний «Боярышник»

Вівторок оголошено в Іркутській області днем жалоби

У Росії виявили два нелегальних цехи з виробництва спиртовмісної продукції, яка могла стати причиною масового отруєння в Іркутську. Про це «Інтерфаксу» повідомив губернатор Іркутської області Сергій Левченко.

«Два підпільних цехи виявлено правоохоронними органами. В одному знайдено пляшки з «Боярышником» і каністри з технічним спиртом», – повідомив Левченко.

Він додав, що затримано сімох людей, причетних до організації підпільних цехів.

«Однак ми не повинні виключати, що рідина, яка викликала масові отруєння, була виготовлена за межами Іркутської області», – зазначив Сергій Левченко.

Один з цехів розміщувався на території садівництва «Шоста п'ятирічка» в Іркутську, другий – у сусідньому місті Шелехов, на базі колишнього молокозаводу.

Голова регіонального управління Росспоживнагляду Олексій Пережогін повідомив, що виробник, який викликав масові отруєння рідиною, зареєстрований у Санкт-Петербурзі.

«Інформацію спрямовано до Росспоживнагляду по Санкт-Петербургу, оскільки виробник із цього міста», – зазначив Пережогін.

Нагадаємо, масове отруєння сурогатним алкоголем сталося в мікрорайоні Ново-Леніно Іркутська. Потерпілих почали привозити у медустанови ввечері 17 грудня. За попередніми даними, всі вони вживали спиртовмісну рідину – парфумований косметичний засіб «Концентрат для ванн» «Боярышник». МОЗ регіону повідомив, що отруєння викликав метиловий спирт або метанол, а також антифриз, які містилися в концентраті, на упаковці засобу в складі значився етиловий спирт.

Прес-секретар МОЗ Іркутської області Тетяна Лебедєва повідомила, що «загалом у лікарні доправлено 54 людини із симптомами отруєння, з яких наразі 28 померли. Загальна кількість загиблих становить 52 людини».

Водночас джерело в силових структурах повідомило про смерть 54 осіб.

У лікарнях залишаються близько 30 потерпілих, половина з яких у вкрай тяжкому стані.

Напередодні заступник начальника муніципального управління МВС «Іркутське» Герман Братчиков повідомив, що в садівництві на території Іркутська виявлено нелегальний цех із виробництва спиртовмісних рідин і алкоголю, де було виготовлено концентрат для ванн «Боярышник», що викликав масове отруєння.

Вівторок оголошено в Іркутській області днем жалоби.