У Білорусі заборонили продавати «Боярышник», який звів у могилу вже півсотні росіян



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заборона діятиме вночі і пов’язана із масовим отруєнням у Росії

У Білорусі обмежили продаж настоянок глоду, календули та валеріани в аптеках країни. Продаватимуть лише по одному флакону у руки. Продаж настоянок уночі заборонений. Про це повідомляє місцеве видання tut.by.

«Обмеження торкнулися настоянки собачої кропиви, календули, валеріани і мурашиного спирту. У нічний час аптекам рекомендують пропонувати аналоги настоянок у вигляді таблеток, капсул, мазей і гелів, які не містять спирт», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у Білорусі вже обговорювали питання обмеження продажу настоянки глоду. Тоді йшлося про реалізацію препарату за рецептом – лікарі призначали її як дешеві ліки для комплексного лікування різного роду серцевих захворювань. Насправді ж настоянку найчастіше вживають люди, що страждають на алкоголізм. Раніше настоянку продавали по два флакони в одні руки.

Нагадаємо, в Росії кількість померлих унаслідок вживання всередину концентрату для ванн «Боярышник» (глоду) зросла до 54 осіб, ще 13 знаходиться в критичному стані. Вівторок, 20 грудня, оголошено в Іркутській області днем жалоби за загиблими.