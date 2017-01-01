Палата лордів Великобританії схвалила поправки до законопроекту про Brexit

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На підтримку змін проголосували 358 членів Палати лордів, проти були 256

Палата лордів парламенту Великобританії схвалила поправку у білль про початок процедури виходу з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

На підтримку змін проголосували 358 членів Палати лордів, проти були 256.

Поправка вимагає від уряду внести пропозиції щодо захисту прав громадян Євросоюзу, які перебувають у Великобританії.

Зміни передбачають, що всі громадяни ЄС і члени їхніх сімей, які на законних підставах проживають у Великобританії на момент прийняття парламентом законопроекту про вихід з Євросоюзу, матимуть такі ж права і після Brexit.

Джерело: Reuters