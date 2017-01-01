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    Палата лордів Великобританії схвалила поправки до законопроекту про Brexit

    • Сьогодні, 22:28
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    На підтримку змін проголосували 358 членів Палати лордів, проти були 256

    Палата лордів парламенту Великобританії схвалила поправку у білль про початок процедури виходу з Євросоюзу.

    Про це повідомляє Reuters.

    На підтримку змін проголосували 358 членів Палати лордів, проти були 256.

    Поправка вимагає від уряду внести пропозиції щодо захисту прав громадян Євросоюзу, які перебувають у Великобританії.

    Зміни передбачають, що всі громадяни ЄС і члени їхніх сімей, які на законних підставах проживають у Великобританії на момент прийняття парламентом законопроекту про вихід з Євросоюзу, матимуть такі ж права і після Brexit.

    Джерело: Reuters

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