Парасюк поскаржився на журналістів каналу Ахметова

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Володимир Парасюк

Нардеп розповів, що два дні тому журналісти телеканалу «Україна» приїжджали до квартири в Києві

Народний депутат Володимир Парасюк у себе на сторінці у Facebook написав, що сьогодні без його відома додому до його батьків приїхали журналісти телеканалу «Україна».

«Я ніколи не перешкоджав журналістам мати доступ до свого особистого життя. В мене вдома десятки разів були різного роду масмедіа. Але таких як ТРК «Україна» я зневажаю. Цей проросійський канал займається ворожою пропагандою і через таких як вони в нашій країні війна», - зазначив він.

Нардеп також додав: «зараз вони знімають проти мене замовний фільм через блокаду і через те, що я підняв питання транслювання в їхньому ефірі серіалів російського виробництва, які визвеличують армію країни-агресора».

В коментарі «Главкому» Парасюк розповів, що два дні тому журналісти цього телеканалу приїжджали до квартири в Києві, яку орендує нардеп. «Консьєжку діставали, щоб вона сказала номер квартири, в якій я живу… Я знаю, що вони готують замовний матеріал проти мене, і моя присутність їм не потрібна: їм треба зняти те, що їм треба», - зазначив він і додав, що жодних спроб зв’язатися з ним перед обома візитами журналісти «України» не здійснювали.

За словами парламентаря, через його звернення щодо фільмів та серіалів, які підносять РФ та її армію, Нацрада неодноразово проводила розслідування та накладала санкції на канал.

«Приїхали без будь-яких попереджень, кажуть, «ми тут познімаємо, як Володимир живе». Батьки кажуть, що мене тут немає, що у домі є діти… Все має робитися розумно. Вони чекали, поки моєї сестри не буде – зараз вона на Сході, у мене робота в окрузі, і вони отак підловили момент, приїхали», - розказав Парасюк.

Як відомо, телеканал «Україна» належить олігарху Рінату Ахметову.