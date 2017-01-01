Парламент Туреччини підтримав розширення повноважень Ердогана

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Реджеп Тайіп Ердоган

Туреччина стане президентською республікою

Турецький парламент схвалив зміни до конституції, що розширюють повноваження президента країни.

Як повідомляє Б-бі-сі, в ході засідання, яке затягнулося майже до ранку, парламентарії переважною більшістю підтримали внесення поправок в основний закон країни.

«За законопроект висловилися 339 депутатів з 488, які брали участь в голосуванні, 142 - проти», - зазначається в повідомленні.

Згідно із законопроектом, Туреччина стане президентською республікою. У тексті документа говориться, що президент буде верховним головнокомандувачем і отримає право призначати військових на відповідальні пости в армії. Також законопроект передбачає, що пост прем'єр-міністра буде скасовано, а право формувати уряд буде за президентом.

Також, згідно з поправками, президент отримає право розпуску парламенту в будь-який момент.

Одна з прийнятих поправок дозволяє президенту залишатися членом партії після обрання. Донині конституція Туреччини зобов'язувала президента після обрання виходити з партії.

Крім того, законопроект передбачає, що склад парламенту буде розширено з 550 до 600 законодавців, а також буде знижений мінімальний вік кандидатів в депутати з 25 до 18 років.

Ухвалений законопроект мають передати на підпис президентові Реджепу Тайіпу Ердогану не пізніше початку наступного тижня. Після затвердження законопректу президентом повинен відбутися референдум. Імовірно, голосування відбудеться на початку квітня.

Прихильники змін до конституції говорять, що це спростить систему правління країною. Прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим раніше заявив, що поправки до конституції врятують країну від спроб перевороту.

Основні опозиційні партії виступають проти подібних змін конституції.

Реджеп Тайіп Ердоган став президентом у 2014 році, після того, як він провів понад 10 років на посаді прем'єр-міністра.

До того, як Ердоган зайняв цей пост, президент Туреччини був церемоніальною фігурою, однак зараз він грає важливу роль у політиці країни.

Наміри турецького уряду розширити повноваження президента викликали протести, які розганяла поліція.