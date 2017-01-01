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    Партія прем'єр-міністра Рютте лідирує на виборах в Нідерландах

    • Сьогодні, 06:20
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    Партія Рютте претендує на 32 місця в законодавчому органі Нідерландів

    На парламентських виборах в Нідерландах лідирує Народна партія за свободу і демократію (НПСД), яку очолює прем'єр-міністр Марк Рютте. 

    Повідомляється, що про це свідчать попередні підсумки голосування, опубліковані після завершення процесу підрахунку голосів в 275 з 388 муніципалітетів.

    НПСД претендує на 32 місця в законодавчому органі Нідерландів. «Партія свободи» Герта Вілдерса і «Демократи -66» претендують на 19 місць на кожну в парламенті, а партія «Зелені ліві» - на 15 місць.

    Раніше повідомлялося, що, згідно з даними екзитполів, НПСД лідирувала на парламентських виборах і, за попередньою інформацією, отримувала 31 місце в парламенті.

    Джерело: Reuters

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