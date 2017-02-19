У Ляшка виключили з фракції нардепа Артеменка

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Андрій Артеменко

Фракція буде вимагати від нардепа скласти мандат

Радикальна партія Олега Ляшка вирішила виключити з фракції народного депутата Андрія Артеменка. Про це повідомив журналістам лідер партії Олег Ляшко.

«За результатами обговорення ситуації і засідання фракції, було прийнято рішення РПЛ про виключення Андрія Артеменка із складу фракції РПЛ. Друге рішення - ми звернулися до Артеменка з вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком РПЛ», - сказав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що фракція Радикальної партії на своєму засіданні у понеділок розгляне це питання, Артеменка запрошено до участі в засіданні.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.