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    У Ляшка виключили з фракції нардепа Артеменка

    • Сьогодні, 18:08
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    <em>Андрій Артеменко</em>
    Андрій Артеменко

    Фракція буде вимагати від нардепа скласти мандат

    Радикальна партія Олега Ляшка вирішила виключити з фракції народного депутата Андрія Артеменка. Про це повідомив журналістам лідер партії Олег Ляшко.

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    «За результатами обговорення ситуації і засідання фракції, було прийнято рішення РПЛ про виключення Андрія Артеменка із складу фракції РПЛ. Друге рішення - ми звернулися до Артеменка з вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком РПЛ», - сказав Ляшко.

    Раніше  повідомлялося, що фракція Радикальної партії на своєму засіданні у понеділок розгляне це питання, Артеменка запрошено до участі в засіданні.

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

     

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