Парубій закликав нардепів-прогульників скласти мандат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парубій заявив, що «ніхто не зможе пояснити» українським пенсіонерам, лікарям, військовим, чому народні депутати не ходять на роботу

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів, які не ходять на роботу, скласти мандат.

Про це він заявив під час відкриття шостої сесії парламенту.

«Маємо визнати, що рівень недовіри до Верховної Ради на сьогодні є критичним, і це насправді є великою проблемою, яку ми маємо переосмислити», – сказав Парубій.

За його словами, є дві причини цього: низький рівень відповідальності і банальне бажання не ходити на роботу.

Парубій заявив, що «ніхто не зможе пояснити» українським пенсіонерам, лікарям, військовим, чому народні депутати не ходять на роботу.

«Немає часу на роботу у Верховній Раді? То складайте мандати і займайтеся своїми приватними бізнесами», – зауважив Парубій.