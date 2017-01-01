Сьогодні ВР розгляне закон про бурштин

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Бурштин

Законопроект №1351-1 депутати розглянуть у другому читанні

Сьогодні, сьомого січня, Верховна Рада в другому читанні почне розглядати законопроект №1351-1 «про врегулювання видобутку та реалізації бурштину в Україні». Про це зазначено у порядку денному українського парламенту.

Нагадаємо, в пояснювальній записці до законопроекту вказано що прийняття закону знизить криміногенну обстановку в поліських районах Житомирської, Рівненської та Волинської областей, сприятиме скороченню незаконного видобутку бурштину. Зазначається, що «Україна посідає друге місце в світі за запасами бурштину, при цьому вирізняється найвищим у світі відсотком бурштину ювелірної якості в покладах».

Окрім того, парламентарі у вівторок розглянуть питання екологічної політики, зокрема ветований президентом законопроект, яким пропонують визначити перелік об'єктів та видів діяльності, щодо яких застосовується процедура оцінки впливу на навколишнє середовище.Шоста сесія ВРУ триватиме з сьомого лютого по 21 липня.

Як повідомляв «Главком», у 2017 році в Житомирській області планується створення обласного комунального підприємства, яке буде займатися видобутком бурштину.