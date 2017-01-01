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    Парламентарі повернулись до роботи: нардепи розглянуть «бурштиновий» законопроект

    • Сьогодні, 09:58
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    Сьогодні Верховна Рада в другому читанні почне розглядати законопроект №1351-1 «про врегулювання видобутку та реалізації бурштину в Україні»

    У Верховній Раді у вівторок, 7 лютого, відкриється шоста сесія. 

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    Планується, що на першому пленарному засіданні депутати затвердять порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

    У порядку денному також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. 

    Крім того, депутати мають розглянути у другому читанні законопроект про видобування та реалізацію бурштину. 

    Планується також розглянути ряд законопроектів у екологічній сфері та деякі проекти законів, що не були розглянути на минулій сесії. 


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    Верховна Рада
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