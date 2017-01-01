Парламентарі повернулись до роботи: нардепи розглянуть «бурштиновий» законопроект



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні Верховна Рада в другому читанні почне розглядати законопроект №1351-1 «про врегулювання видобутку та реалізації бурштину в Україні»

У Верховній Раді у вівторок, 7 лютого, відкриється шоста сесія.

Планується, що на першому пленарному засіданні депутати затвердять порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.

У порядку денному також проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення.

Крім того, депутати мають розглянути у другому читанні законопроект про видобування та реалізацію бурштину.

Планується також розглянути ряд законопроектів у екологічній сфері та деякі проекти законів, що не були розглянути на минулій сесії.



