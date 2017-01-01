Пашинський пішов на допит у ГПУ і сподівається на об’єктивне розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нардеп не виключає, що вчинив би так само, якби ситуація повторилася

Народний депутат від «Народного фронту» Сергій Пашинський, який 31 грудня з пістолета поранив людину на Київщині, сьогодні об 11-й годині прибув до Генпрокуратури на допит щодо інциденту.

Сам нардеп вважає цей інцидент «сумнівним», про що й написав у своєму Facebook.

«Я як ніхто інший зацікавлений в об'єктивному та публічному розслідуванні цієї ситуації. Тільки об'єктивне розслідування, проведення слідчих експериментів та експертиз зможуть розвіяти брехню, яку вкидає нам в інформаційний простір з-за «поребрика» всяка нечисть і яку, на жаль, «корисні ідіоти» з великим ентузіазмом поширюють у нас», – зазначив Пашинський.

Він також повідомив, що його друзі запитують, чи вчинив би він так само, якби ця ситуація повторилася, «враховуючи ту кількість бруду, яка вилилася на нього за останній тиждень».

«Скажу так. Щороку в Україні скоюються сотні вбивств, тисячі випадків завдання важких тілесних ушкоджень, 80% з них – у стані алкогольного сп'яніння. Але це ще не все. 2/3 цих злочинів скоюється не з метою пограбування чи помсти, вони є виключно хуліганством. Щороку тисячі людей потерпають від п'яних хуліганів. І якщо хоча б 5% таких «хімікусів» знатимуть, що на спробу насильства вони можуть отримати адекватну відповідь, і це їх зупинить, а я вірю, що так і буде, то я зробив усе правильно. Не як народний депутат, а як громадянин, чоловік і батько своїх дітей», – написав депутат.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп, захищаючись від нападника, застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.