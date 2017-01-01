Пашинський заявив, що захист постраждалого від стрілянини фінансується прибічниками Януковича

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Пашинський вважає, що сім'я Хімікуса відгукнулась на пропозицію з боку Портнова не усвідомлюючи того, що той «використовує людей у своїх планах»

Депутат Сергій Пашинський вважає, що за захистом постраждалого від стрілянини, влаштованої ним 31 грудня, стоять прибічники скинутого президента Віктора Януковича, зокрема колишній працівник АП Андрій Портнов. Про це він написав у мережі Facebook.

«Лінія захисту та адвокати мого нападника зараз відкрито фінансуються та контролюються прибічниками злочинного режиму Януковича на чолі з Андрієм Портновим», — пише Пашинський.

На його переконання, «адвокати з команди Портнова» не ставлять собі завдання захищати постраждалого від стрілянини В'ячеслава Хімікуса, якого депутат вважає нападником.

«Під час перехресного допиту нападник та його дружина не отримували потрібної уваги від свого адвоката, яка не помічала їх та не допомагала, а лише користувалася будь-якою можливістю вийти до преси», — написав Пашинський.

За його словами, завдання адвоката Хімікуса — «медіа-кампанія з відверто-брехливими заявами, перекручуванням фактів, тиском на слідство».

Пашинський вважає, що сім'я Хімікуса відгукнулась на пропозицію з боку Портнова не усвідомлюючи того, що той «використовує людей у своїх планах».

«Мені шкода цю сім’ю, яка потрапила до рук цинічного та безпринципного гендляра. Я дуже переживаю, що коли вже стане зрозуміло, що всі деталі інциденту визначені та доведені, Портнов не зупиниться і перейде до відвертих провокацій», — пише він, зазначаючи, що вже зараз невідомі люди слідкують за помешканням Хімікуса.

«Я вважаю, що з такими «захисниками», сім’ї мого нападника може загрожувати небезпека, тому в понеділок я звернуся до відповідних правоохоронних органів з проханням забезпечити сім’ї нападника реальну, а не «портновську» охорону», — підкреслив Пашинський.

На переконання депутата, дії захисту Хімікуса також мають на меті відполікти його від роботи.

Нагадаємо, ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківщини між місцевим жителем та народним депутатом Сергієм Пашинським стався інцидент, внаслідок якого нардеп застосував вогнепальну зброю.

Національна поліція кваліфікувала напад на депутата Верховної Ради (фракція «Народний фронт») Сергія Пашинського за ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Кримінальне провадження розслідує Київська обласна прокуратура.