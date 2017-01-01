Пекін накрила потужна піщана буря

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Фото inform.kz Піщана буря у Китаї

Влада радить жителям уникати перебування на вулиці, дітям і літнім людям рекомендують залишатися вдома

За ніч Пекін накрила піщана буря зі смогом, що призвело до зниження якості повітря та погіршення видимості в столиці Китаю, повідомляє «Казінформ».

Влада радить жителям уникати перебування на вулиці, дітям і літнім людям рекомендують залишатися вдома. Влада оголосила синій рівень небезпеки. У школах і дитячих садах припинено заняття. Жителям рекомендовано обмежити прогулянки, заняття спортом на вулиці, закрити вікна в житлових та робочих приміщеннях, а при виході на відкрите повітря надягати захисні маски

Індекс якості повітря в столиці Піднебесної становить 630 мікрограмів на кубічний метр (найбільш небезпечними є тверді частинки РМ 2.5 і РМ10), тоді як за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я для здоров'я вважається нормальним показник у 10 мікрограмів на кубічний метр.

Також повідомляється, що принаймні 48 рейсів було скасовано, у тому числі шість міжнародних маршрутів до Азії і Росії. Слід зазначити, що для китайської влади боротьба за чисте повітря в останні роки стала одним з головних завдань.