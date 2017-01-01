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    Данилюк запевняє, що меморандум із МВФ не передбачає підвищення пенсійного віку

    • Сьогодні, 15:47
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    <em><span>Олександр Данилюк</span></em>
    Олександр Данилюк

    За словами урядовця, міністерство разом із фондом розробили модель, яка не передбачає підвищення пенсійного віку

    Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом не передбачає підвищення пенсійного віку в рамках вимог щодо проведення пенсійної реформи.

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    Про це повідомив у понеділок міністр фінансів України Олександр Данилюк, інформує Радіо Свобода.

    За словами урядовця, міністерство разом із фондом розробили модель, яка не передбачає підвищення пенсійного віку. Ключовим елементом нової моделі є стаж роботи.

    «Підвищення віку є і неправильним, і несправедливим», – сказав він.

    При цьому міністр висловив упевненість у тому, що парламент підтримає розроблену модель.

    Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева заявляв, що у Пенсійному фонді не вистачає коштів, тому рано чи пізно доведеться піднімати пенсійний вік.

    Пенсійний вік в Україні вже підвищували восени 2011 року. Тоді запровадили поетапне підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років та збільшення віку виходу на пенсію для чоловіків-держслужбовців з 60 до 62 років. Тоді ж обіцяли, що другий етап пенсійної реформи має початися в 2013 році, але до другого етапу справа не дійшла. Загалом ця реформа не вирішила основну проблему – дефіциту Пенсійного фонду.

    Чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом понад 17 мільярдів доларів МВФ відкрив для України у березні 2015 року.

     

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