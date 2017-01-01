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    Пенсію розміром 10 тисяч гривень в Україні отримує 19 тисяч чоловік

    • Сьогодні, 20:19
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    Олексій Зарудний
    Олексій Зарудний

    Найбільша пенсія, яка є сьогодні, – це 58,8 тисячі гривень, повідомив Олексій Зарудний

    На сьогоднішній день в Україні максимальну пенсію, що становить 10 740 гривень, отримують близько 19 тисяч людей. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний.

    «Таку пенсію у нас отримує близько 19 тисяч людей. Це максимальна пенсія, яка призначається сьогодні», - зазначив він.

    Зарудний також розповів, що в України є невелика кількість людей, яким пенсії призначались до запровадження обмеження максимального розміру (введено у 2011 році. – «Главком»). «Найбільша пенсія, яка є сьогодні, – це 58,8 тисячі гривень. Це з доплатами вже, звісно. Така пенсія одна, її отримує Герой України, льотчик-випробувач», - сказав глава Пенсійного фонду.

    Як повідомлялося, Зарудний запевняє, що МВФ не вимагає від України підвищення пенсійного віку чи страхового стажу.

    Також читайте матеріал «Главкома» - Країна літніх людей. Українська пенсія в питаннях і відповідях

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