Переговори Клімкіна з Трампом мають вплинути на мінський процес - МЗС

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Глава МЗС України Павло Клімкін на переговорах у Білому домі

У МЗС України нагадали, що за результатами зустрічей Трамп і Пенс заявили, що санкції з РФ не буде знято до повного виконання мінських домовленостей.

Переговори міністра закордонних справ України з президентом і віце-президентом США в Білому домі мають вплинути на мінський процес і на позицію Росії. Таку думку висловив у коментарі Укрінформу перший заступник глави МЗС Вадим Пристайко.

«На мою думку, це має вплинути на мінський процес і на думку Росії. Тому що ні для кого не було таємницею, що Росія розраховувала, що зміна адміністрації призведе до зміни підходів Сполучених Штатів до цього питання і до підтримки України. Мені здається, що Росії стало абсолютно очевидно, що американська адміністрація усвідомлює те, що робила попередня адміністрація, усвідомлює, чому вона це робила і повністю зараз так само поводить себе», - сказав він.

Пристайко нагадав, що за результатами зустрічей Трамп і Пенс заявили, що санкції з РФ не буде знято до повного виконання мінських домовленостей.

«Щонайменше, вони закликали до термінового, безумовного виконання мінського процесу, як свідчать результати зустрічі з Лавровим і, крім того, хочу нагадати, що вони заявили - американський президент і віце-президент - про те, що санкції не буде знято до виконання. Я думаю, це сигнал дуже потужний і, що головне, дуже чіткий: щоб у Росії не залишалось якогось відчуття, що можна якось пропетляти, використовуючи загальні спільні теми типу Сирії, Північної Кореї і таке інше», - підкреслив перший заступник міністра закордонних справ.

Як повідомляв «Главком», міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, в середу провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом. На обох зустрічах був також присутній посол України в США Валерій Чалий.