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    Перемовини щодо надання Україні «безвізу» успішно завершились, — Порошенко

    • Сьогодні, 21:29
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    14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами

    Міжінституційні переговори щодо надання Україні безвізового режиму з країнами Євросоюзу успішно завершились.

    Про це повідомив президент Петро Порошенко у Твіттер.

    За його словами, це важливий крок на шляху «довгоочікуваного» режиму.

    Як повідомлялось, на консультаціях Ради ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії було досягнуто згоди щодо запуску візової лібералізації для громадян України. 

    Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

    14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами. 

    27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.


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