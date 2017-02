Перемовини щодо надання Україні «безвізу» успішно завершились, — Порошенко

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами

Міжінституційні переговори щодо надання Україні безвізового режиму з країнами Євросоюзу успішно завершились.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Твіттер.

Welcome finalization of trialogue Council-Commission-Parliament on visa free regime with the EU.

За його словами, це важливий крок на шляху «довгоочікуваного» режиму.

Important step on the road to a decision that is long-awaited in Ukraine! Now it`s time for EU Council and the European Parliament to decide