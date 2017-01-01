Перемовини щодо надання Україні «безвізу» успішно завершились, — Порошенко

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14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами

Міжінституційні переговори щодо надання Україні безвізового режиму з країнами Євросоюзу успішно завершились.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у Твіттер.

Welcome finalization of trialogue Council-Commission-Parliament on visa free regime with the EU. — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 лютого 2017 р.

За його словами, це важливий крок на шляху «довгоочікуваного» режиму.

Important step on the road to a decision that is long-awaited in Ukraine! Now it`s time for EU Council and the European Parliament to decide — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 лютого 2017 р.

Як повідомлялось, на консультаціях Ради ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії було досягнуто згоди щодо запуску візової лібералізації для громадян України.

Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.



