В ЄП переконані, що сьогоднішні переговори щодо безвізу для України будуть останніми

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Безвізовий режим для України

В Європарламенті сподіваються, що міжінституційні переговори про надання Україні безвізового режиму відбудуться за один раунд

У Європейському парламенті переконані, що заплановані на сьогодні міжінституційні переговори про надання Україні безвізового режиму відбудуться за один раунд. Про це УНІАН повідомили у Європарламенті, де й відбудеться зустріч представників сторін – ЄП, Ради ЄС та головуючої в ЄС Мальти.

«Скоріш за все, сьогоднішня зустріч буде першою та фінальною», – зазначили у Європарламенті.

Відповідно до процедури, після схвалення лібералізації візового режиму з Україною на міжінституційних переговорах це рішення має бути підтверджено Комітетом постійних представників країн – членів ЄС (COREPER) та Комітетом Європарламенту з питань громадянських свобод. Після цього законодавча ініціатива має бути проголосована на пленарному засіданні ЄП і затверджена на засіданні Ради ЄС. Свої підписи під документом мають поставити президент Європарламенту та представники Ради.

Документ має бути оприлюднено в офіційному журналі ЄС і набуде чинності через 20 днів.

Нагадаємо, у ЄС вирішили, що рішення про безвізовий режим для України може набути чинності тільки разом із новим механізмом тимчасового призупинення таких режимів для будь-якої країни світу, щодо яких діють такі режими.

14 лютого Європарламент схвалив механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС із третіми країнами.

27 лютого Рада Європейського союзу схвалила механізм призупинення безвізової лібералізації і лібералізацію візового режиму для Грузії.