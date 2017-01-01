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    Пхеньян випробував новий ракетний двигун

    • Сьогодні, 08:21
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    КНДР
    КНДР

    У КНДР стверджують, що цей двигун – власна розробка

    Північна Корея провела випробування новітнього ракетного двигуна, який був недавно розроблений.

    Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційні ЗМІ країни.

    Випробування двигуна проходили 19 березня на полігоні Tongchang-ri.

    Глава КНДР Кім Чен Ин заявив про «нове народження» ракетної промисловості країни.

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    Агентство ЦТАК повідомляє, що новітній двигун допоможе країні запускати супутники світового класу.

    Раніше Північна Корея провела запуск чотирьох ракет в напрямку Японського моря. За даними Токіо, як мінімум три з них потрапили в 200-мильну зону, що знаходиться під контролем Японії.

    У Пхеньяні заявили, що провели ракетні випробування в якості «тренування» на випадок атаки з боку збройних сил США. Потенційною ціллю ракет були американські військові бази в Японії.

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