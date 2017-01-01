В КНДР підтвердили запуск балістичної ракети нового типу
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Кім Чен Ин
Запуском ракети керував лідер КНДР Кім Чен Ин
Північна Корея заявила про успішне випробування балістичної ракети нового типу в неділю.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на Північнокорейське інформаційне агентство KCNA.
У повідомленні вказується, що лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку. Також відомо, що ракета була випущена під великим кутом з урахуванням безпеки сусідніх країн.
Як повідомляв «Главком», Євросоюз закликає КНДР припинити запуск балістичних ракет.
Південна Корея, США та Японія вже засудили провокаційні дії Північної Кореї.