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    В КНДР підтвердили запуск балістичної ракети нового типу

    • Сьогодні, 02:00
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    Кім Чен Ин
    Кім Чен Ин

    Запуском ракети керував лідер КНДР Кім Чен Ин

    Північна Корея заявила про успішне випробування балістичної ракети нового типу  в неділю.

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    Про це повідомляє Reuters з посиланням на Північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

    У повідомленні вказується, що лідер КНДР Кім Чен Ин керував випробування балістичної ракети Pukguksong-2, яка здатна нести ядерну боєголовку. Також відомо, що ракета була випущена під великим кутом з урахуванням безпеки сусідніх країн.

    Як повідомляв «Главком», Євросоюз закликає КНДР припинити запуск балістичних ракет.

    Південна Корея, США та Японія вже засудили провокаційні дії Північної Кореї.

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