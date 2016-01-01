Під час бою під Крутою Балкою загинув один військовий

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З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів бойовиків

В Міноборони заявляють про загибель одного військового ЗСУ в результаті бойового зіткнення в районі Крута Балка на Донеччині.

Про це повідомив речник Міноборони з питань Ато Олександр Мотузяник.

За його словами, у середу близько 15 години в районі пункту Крута Балка відбулося бойове зіткнення між силами АТО і бойовиками.

«Бій тривав близько 30 хвилин. Завдяки злагодженим діям сил АТО ворог відступив. В результаті бою загинув військовослужбовець ЗСУ», - розповів Мотузяник.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу українські військові понесли втрати під час бойового зіткнення на Донбасі.

Як уже повідомлялося, за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню.

Тим часом уночі біля Авдіївки бойовик хотів зняти український прапор, проте українські бійці не дозволили йому це зробити.