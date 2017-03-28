Під патронатом російських олігархів у Бабиному Яру може з'явитися антиукраїнський музей?

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Бабин Яр

Історики виступили проти відродження в Україні єдиного радянського цивілізаційного простору

В Україні набирає обертів скандал із створенням Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр». Ініціаторами проекту стали російські мільярдери українського походження Павло Фукс, Михайло Фрідман та Герман Хан і український олігарх Віктор Пінчук.

Низка українських істориків з різних областей країни стривожені, що майбутній музей може стати антиукраїнським. Вони звернулися із відкритим листом до своїх колег, обраних експертами Меморіального центру, із закликами до об'єктивності.

Так, історики вважають штучним виокремлення «Голокосту від куль» із загальної історії Голокосту в Європі. «Якщо такий підхід буде ухвалений, це стане черговою спробою на рівні історичної пам’яті відродити єдиний радянський цивілізаційний простір і в такий спосіб використати болючу тему Голокосту для просування неоімперіалістичних ідей «русского міра», - зауважують вони.

Історики також наголошують, що Музей історії Голокосту в Україні має бути вписаний до контексту історії Другої світової війни та Голокосту в Європі, що «сприятиме комплексній інкорпорації цієї проблематики до нової історичної пам’яті українського народу».

Серед іншого, у листі також йдеться про неприйнятність побудови меморіального центру в самому Бабиному Яру чи на території одного з колишніх цвинтарів. Крім того, спеціалісти нагадують: під час нацистської окупації Бабин Яр став місцем розстрілу не лише євреїв, а усіх, кого нацисти вважали за своїх ворогів: ромів, українських націоналістів, радянських військовополонених та підпільників, в’язнів Сирецького концтабору, заручників і душевнохворих. «Після війни Бабин Яр став територію техногенної Куренівської катастрофи, а також місцем боротьби за право увічнити пам’ять жертв Голокосту», - пишуть історики.