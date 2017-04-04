Підозрюваний у вбивстві адвоката в Дубні здався слідчим

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Адвокат Віта Шаблій

Підозрюваний 29-річний працівник прокуратури Тернопільської області сам з’явився до слідчих прокуратури

Підозрюваний у вбивстві в місті Дубно Рівненської області адвоката Віти Шаблій після кількох днів пошуку його правоохоронцями сам з’явився до слідчих прокуратури Рівненської області для дачі показів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

Як повідомлялося, 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія «Свобода». Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка «свободівця» В'ячеслава Чайку, який у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія — неприязні стосунки у родині. Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину 29-річного жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області.

Повідомлялося, що він є сином пораненого В’ячеслава Чайки.

Прокуратура Рівненської області 04.04.2017 повідомила йому про підозру у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 КК України (замах на умисне вбивство двох або більше осіб).

Прокуратура Рівненської області звернулася з клопотанням до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від обійманої посади.

Слідчі прокуратури продовжують досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Його хід взято на контроль керівництвом прокуратури Рівненської області.