Після нічних сутичок у Полтаві відкрили п'ять кримінальних проваджень

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Сутички у Полтаві

Провадження відкрито за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, пошкодження майна та хуліганства

Після сутичок, які вчора сталися в центрі Полтаві біля газетної арки, поліція вже відкрила п'ять кримінальних проваджень. Про це повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв.

«Провадження відкрито за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, пошкодження майна, хуліганства, завдання тілесних ушкоджень поліцейському. Учора 12 осіб доправили до різних територіальних підрозділів поліції для встановлення особи і надання пояснень. Їхні особи встановлено», – зазначив Сулаєв.

На сьогоднішній ранок є кілька звернень до медичних закладів Кременчука від представників охоронної фірми, які вчора брали участь у протистоянні.

Як повідомляв «Главком», у середу, близько 19 години, біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених під час сутичок у центрі Полтави прооперували.