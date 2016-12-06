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    Після погроз Генпрокуратури Лещенко пообіцяв прийти до суду

    • Сьогодні, 16:14
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    Сергій Лещенко
    Сергій Лещенко

    Сергій Лещенко має намір у суді показати тотальний фарс з боку влади

    Народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у середу, 25 січня, він братиме участь у засіданні суду у справі щодо купівлі депутатом квартири в Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

    «Оскільки ідеться не про кримінальний процес, а про адміністративний, робота Генпрокуратури полягає в піар-супроводі політичної помсти за мої антикорупційні розслідування. Луценка не зупинило навіть те, що 12 годин назад в ефірі «Свободи слова» на ICTV я повідомив про свою явку. Тому я також запрошую Луценка особисто прибути на мій суд та виконати роль піар-менеджера Банкової до кінця», – написав Лещенко.

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    Він зазначив, що перше слухання в справі було перенесено через участь його адвоката в слідчих діях.

    «Завтра ми будемо доводити свою правоту в суді - і показувати тотальний фарс з боку влади. Запрошую журналістів та іноземних дипломатів. Початок о 14 годині, Печерський суд в приміщенні по провулку Хрестовому, 4», - заявив Лещенко.

    Як повідомлялося, сьогодні Генеральна прокуратура України нагадала Лещенку, що у разі неявки до суду його може бути піддано приводу поліцейськими. 

    На призначене судом засідання 29 грудня Лещенко не з'явився, констатують у прокуратурі.

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