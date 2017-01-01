Пєсков побачив у США «істерику» щодо Росії

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Дмитро Пєсков

Прес-секретар Путіна вважає, що дії США завдають багато шкоди майбутньому двосторонніх відносин

Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби масової інформації та офіційний Вашингтон у «істериці» через імовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік.

Про це з посиланням на CNN повідомляє УНН.

«Уся ця істерика в громадській думці, істерика в офіційному Вашингтоні, істерика в американських засобах інформації, все це завдає багато шкоди майбутньому наших двосторонніх відносин», - заявив Пєсков.

Прес-секретар Путіна також назвав те, що відбувається у США, «емоційним екстремізмом у намаганні зробити з Росії токсичну країну».

Дмитро Пєсков сказав, що вважає «неймовірним», що така сильна нація, як США, боятиметься, що зовнішня сила може впливати на її політичну історію і уряд.