Пєсков побачив у США «істерику» щодо Росії
- Сьогодні, 09:00
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Прес-секретар Путіна вважає, що дії США завдають багато шкоди майбутньому двосторонніх відносин
Речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив американське суспільство, засоби масової інформації та офіційний Вашингтон у «істериці» через імовірне втручання Росії в президентські вибори, що відбулися у США торік.
Про це з посиланням на CNN повідомляє УНН.
«Уся ця істерика в громадській думці, істерика в офіційному Вашингтоні, істерика в американських засобах інформації, все це завдає багато шкоди майбутньому наших двосторонніх відносин», - заявив Пєсков.
Прес-секретар Путіна також назвав те, що відбувається у США, «емоційним екстремізмом у намаганні зробити з Росії токсичну країну».
Дмитро Пєсков сказав, що вважає «неймовірним», що така сильна нація, як США, боятиметься, що зовнішня сила може впливати на її політичну історію і уряд.