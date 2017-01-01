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    Трамп призначив директора Білого дому з комунікацій

    • Сьогодні, 02:41
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Майкл Дупке замінить на цій посаді прес-секретаря президента США Шона Спайсера

    Президент США Дональд Трамп призначив у понеділок засновника компанії Crossroads Media Майкла Дупке на посаду директора Білого дому з комунікацій. Про це з посиланням на заяву Білого дому повідомляє ТАСС.

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    «Майкл Дубке стане помічником президента і директором Білого дому з комунікацій», - йдеться в документі.

    Директор з комунікацій в апараті Білого дому фактично курує всю публічну інформаційну політику американської адміністрації. З квітня 2015 року по 20 січня 2017 року на цій посаді перебувала Джен Псакі.

    Після інавгурації Трампа її місце зайняв Шон Спайсер, який донедавна суміщав цю посаду з роботою прес-секретаря глави держави, хоча зазвичай ці посади обіймають дві різні людини.

    На офіційному сайті Crossroads Media відзначається, що компанія є однією з провідних в США в сфері медіа-послуг.

    Також «Главком» повідомляв, що Дональд Трамп підписав новий міграційний указ.

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