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    Пєсков заплутався із заявами про антиросійські санкції

    • Сьогодні, 04:15
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    Дмитро Пєсков
    Дмитро Пєсков

    Наразі не зрозуміло, чи обговорював Путін і Трамп питання санкцій проти РФ

    Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заплутався у поясненнях з приводу ймовірного обговорення антиросійських санкцій під час телефонної розмови лідерів США та Росії.

    Впродовж години Пєсков написав у своєму твіттері два суперечливі один одному повідомлення. Спочатку він повідомив, що Путін і Трамп обговорили санкції та «підкреслили важливість відновлення взаємовигідних торгівельно-економічних зв'язків».

    Згодом Пєсков сам заперечив, що президенти обговорювали тему відміни санкцій.

    Нагадаємо, згідно офіційного повідомлення Кремля, під час розмови Путіна і Трампа лідери країн зокрема обговорили міжнародні проблеми, у тому числі ситуацію в Україні, та боротьбу з тероризмом. Прямих меседжів стосовно відміни санкцій у прес-релізі немає.

    Раніше Дональд Трамп також заявляв, що з російським очільником ще рано говорити про санкції.

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