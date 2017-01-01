Пєсков заплутався із заявами про антиросійські санкції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Пєсков

Наразі не зрозуміло, чи обговорював Путін і Трамп питання санкцій проти РФ

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заплутався у поясненнях з приводу ймовірного обговорення антиросійських санкцій під час телефонної розмови лідерів США та Росії.

Впродовж години Пєсков написав у своєму твіттері два суперечливі один одному повідомлення. Спочатку він повідомив, що Путін і Трамп обговорили санкції та «підкреслили важливість відновлення взаємовигідних торгівельно-економічних зв'язків».

Путин и Трамп обсудили санкции: "подчеркнули важность восстановления взаимовыгодных торго-экономических связей" — Дмитрий Песков (@peskov_official) 28 січня 2017 р.

Згодом Пєсков сам заперечив, що президенти обговорювали тему відміни санкцій.

Путин и Трамп не обсуждали тему отмены санкций. — Дмитрий Песков (@peskov_official) 28 січня 2017 р.

Нагадаємо, згідно офіційного повідомлення Кремля, під час розмови Путіна і Трампа лідери країн зокрема обговорили міжнародні проблеми, у тому числі ситуацію в Україні, та боротьбу з тероризмом. Прямих меседжів стосовно відміни санкцій у прес-релізі немає.

Раніше Дональд Трамп також заявляв, що з російським очільником ще рано говорити про санкції.