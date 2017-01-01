Трамп заявив, що з Путіним ще рано говорити про санкції
- Сьогодні, 20:46
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Трамп зазначив, що хоче хороших відносин з Росією та Китаєм
Президент США Дональд Трамп прокоментував свою майбутню розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і зазначив, що ще рано говорити про санкції. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єром Великої Британії Терезою Мей, повідомляє The Guardian.
На питання журналістів про що він розмовлятиме з Путіним і чи будуть зняті санкції, Трамп заявив, що ще рано говорити про санкції.
При цьому президент США зазначив, що хоче хороших відносин з усіма країнами, але з деякими країнами це неможливо.
Він додав, що він би хотів хороших відносин з Росією та Китаєм.
Раныше радник Трампа Келліенн Конвей повідомила, що під час телефонної розмови між Трампом і Путіним буде, зокрема, обговорюватися питання боротьби з ісламським тероризмом.
Тим часом у Кремлі підтвердили, що Трамп і Путін проведуть телефонні переговори завтра, 28 січня.
Як повідомлялось, за інформацією джерел у Вашингтоні, адміністрація Трампа підготувала указ про зняття санкцій з РФ.
Джерело: УНН