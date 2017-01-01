Трамп заявив, що з Путіним ще рано говорити про санкції

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Трамп зазначив, що хоче хороших відносин з Росією та Китаєм

Президент США Дональд Трамп прокоментував свою майбутню розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і зазначив, що ще рано говорити про санкції. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з прем’єром Великої Британії Терезою Мей, повідомляє The Guardian.

На питання журналістів про що він розмовлятиме з Путіним і чи будуть зняті санкції, Трамп заявив, що ще рано говорити про санкції.

При цьому президент США зазначив, що хоче хороших відносин з усіма країнами, але з деякими країнами це неможливо.

Він додав, що він би хотів хороших відносин з Росією та Китаєм.

Раныше радник Трампа Келліенн Конвей повідомила, що під час телефонної розмови між Трампом і Путіним буде, зокрема, обговорюватися питання боротьби з ісламським тероризмом.

Тим часом у Кремлі підтвердили, що Трамп і Путін проведуть телефонні переговори завтра, 28 січня.

Як повідомлялось, за інформацією джерел у Вашингтоні, адміністрація Трампа підготувала указ про зняття санкцій з РФ.

Джерело: УНН